Arcade Paradise: Vollständig lizenzierter Spielautomat enthüllt

Publisher Wired Productions und das preisgekrönte Studio Nosebleed Interactive kündigen eine Erweiterung für die 90er-Jahre-Arcade- und Light-Management-Sim Arcade Paradise an.

In Zusammenarbeit mit dem preisgekrönten Indie-Studio Hello There Games, den Machern des von der Kritik hochgelobten AVICII Invector, erscheint Kung Fury: Street Rage.

Kung Fury: Street Rage ist bereits ein Kult-Hit und reiht sich ein in die über 35 bestehenden Originalspiele von Nosebleed Interactive.

Mit den besten Lederklamotten ausgestattet, klicken Interessierte hier, um den Enthüllungstrailer zu sehen:

Über das Spiel: Wir schreiben das Jahr 1985 und gewalttätige Gangster wüten in den Straßen von Miami. Es braucht den härtesten Kampfsport-Cop und 3 knallharte Vollstrecker aus Raum UND Zeit, um mit ihnen abzurechnen!

Features:

Charakterauswahl – Man wählt einen von 4 Charakteren – jeder mit seinen eigenen einzigartigen Fähigkeiten und Spielstilen, um die Straßen von Müll zu befreien, während man den Highscore jagt!

Ein Kampf gegen Wellen von Feinden – Intensive Zwei-Knopf-Arcade-Action mit verheerendem Knochenbrecher-Effekt, leicht zu erlernen – schwer zu meistern, da die Wellen schneller und vielfältiger werden!

Zurück in die 80er – Authentisches Retro-Arcade-Gameplay und VHS-Ästhetik mit einem Synthesizer-Soundtrack zum Knüppeln, geliefert von den schwedischen Elektro-Sensationen Mitch Murder und Joel Eriksson.

Fury für Jedermanns Arcade! – Kung Fury: Street Rage enthält als Arcade Paradise DLC zusätzliche Ziele, Aufgaben und Bestenlisten.

Der Kung Fury: Street Rage DLC ist ab sofort für 2,99 € auf Steam erhältlich und wird am 12. Januar 2023 für Xbox, PlayStation und Nintendo Switch verfügbar sein.