Arcade Paradise: Kung Fury: Street Rage jetzt erhältlich

In Zusammenarbeit mit dem preisgekrönten Indie-Studio Hello There Games, den Machern des von der Kritik hochgelobten AVICII Invector, erscheint Kung Fury: Street Rage. Kung Fury: Street Rage enthält als Arcade Paradise DLC zusätzliche Ziele, Aufgaben und Bestenlisten.

Der Kung Fury: Street Rage DLC ist ab sofort für 2,99 € auf Xbox, PlayStation und Nintendo Switch verfügbar.