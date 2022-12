Activision Blizzard: FTC steht harter Kampf gegen Microsoft bevor

Autor:, in / Activision Blizzard

In den USA hat die Federal Trade Commission (FTC) die geplante Übernahme von Activision Blizzard blockiert. Die Bundesbehörde bereitet gegen Microsoft eine entsprechende Klage vor dem eigenen Verwaltungsgericht vor.

Ihre Meinung zur Beschwerde und der Klage der FTC gegen Microsoft gab Terrell McSweeny in der Sendung „Squawk on the Street“ ab. Der ehemaligen FTC-Kommissarin nach wird der FTC ein harter Kampf gegen Microsoft bevorstehen.

„Ich halte es für einen herausfordernden Fall, der sicher damit übereinstimmt, dass auch die Demokraten in der FTC neue vertikale Theorien annehmen und versuchen, Fälle durchzusetzen, die sehr aggressiv i der Fusionskontrolle sind.“ „Wie du angemerkt hast, haben sie in diesen Situationen ein wenig damit zu kämpfen, die Argumente vorzubringen, und das liegt daran, dass sie wirklich die Konkurrenz zeigen müssen.“

