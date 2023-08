Call Of Duty: Modern Warfare IV: Nachfolger bereits angeteasert

Die originale Modern Warfare-Serie von Call of Duty brachte es seinerzeit auf drei Teile. Der Soft-Reboot von 2009 wird es offenbar auf weitere Teile bringen.

In einem Interview mit der Washington Post gab Narrative Director Brian Bloom an, es gebe bereits Pläne für Geschichten in weiteren Spielen und damit praktisch einem Call of Duty: Modern Warfare IV.

„Wir denken, dass die Entwicklung der Charaktere in eine Richtung geht, aber sie können auch aus ihrem Bogen herausfallen, sie können sich zurückentwickeln, Menschen können sich entwickeln und verändern. All diese Dinge bieten einen reichen, fruchtbaren Boden, um Geschichten zu erzählen, und das wird nicht aufhören. Ich würde sogar sagen, wir fangen gerade erst an“, sagte Bloom.

Beim Reboot haben die Entwickler auf Ereignisse und Charaktere aus der originalen Trilogie zurückgegriffen, veränderten aber Elemente oder die Reihenfolge, in der Dinge passierten. Das kommende Modern Warfare III könnte den dritten Weltkrieg zum Thema haben, wie auch schon in Modern Warfare 3.