Call of the Wild: The Angler: Trophäenfischen mit bis zu 12 Spielern

Expansive Worlds, eine kreative Abteilung der Avalanche Studios Group und das Studio hinter dem erfolgreichen Jagdspiel theHunter: Call of the Wild, enthüllt Call of the Wild: The Angler, ein neues Open-World-Angelerlebnis.

In diesem Spiel können Spieler eine riesige, atmosphärische Umgebung auf der Suche nach dem perfekten Angelplatz erkunden. Das Spiel kann alleine oder im Online-Koop-Modus mit bis zu zwölf Spielern gleichzeitig gespielt werden.

Call of the Wild: The Angler erscheint im Laufe des Jahres für PC über Steam, den Microsoft Store und den Epic Games Store. Konsolenversionen werden folgen.

In Call of the Wild: The Angler können sich Fans auf eine Reise zu ihren eigenen Bedingungen begeben und einer Wildnis voller Überraschungen auf die Jagd nach Trophäenfischen gehen, um der Meisterangler zu werden. Dabei kann die Ausrüstung frei gewählt und das Angelwissen perfektioniert werden, um das Abenteuer alleine oder im Koop einzigartig zu machen.

„Call of the Wild: The Angler stellt eine neue Vision unseres Teams dar, die in vielerlei Hinsicht über das hinausgeht, was man von einem Angelspiel erwarten würde. Egal, ob man den Nervenkitzel des Sports oder die ruhige Freude an der Erkundung der Natur liebt, dies ist ein Erlebnis, das man allein oder mit Freunden genießen kann“, sagt Paul Rustchynsky, Game Director bei Expansive Worlds.

„Nach dem unglaublichen Erfolg von theHunter: Call of the Wild haben wir die Kunst gemeistert, ein Weltklasse-Erlebnis zu schaffen, das die Authentizität und natürliche Schönheit der Natur einfängt. Mit Call of the Wild: The Angler können wir unsere Expertise noch weiter ausbauen, indem wir das Thema Angeln neu interpretieren und unsere langfristige Strategie fortsetzen, im Outdoor-Genre führend zu sein. Wir können es kaum erwarten, dieses Spiel noch in diesem Jahr Spielern auf der ganzen Welt zugänglich zu machen“, so Expansive Worlds Managing Director Samuel Peterson.