Call of the Wild: The Angler: Spiel wirft die Angel aus, aber es gibt einen Haken

Call of the Wild: The Angler erscheint für PC und zu einem späteren Zeitpunkt – das ist der Haken beim Angeln – auch für Xbox und PlayStation.

Call of the Wild: The Angler, das neue, genreübergreifende Open-World-Angelspiel von Expansive Worlds, dem Studio hinter theHunter: Call of the Wild, erscheint für PC über Steam, den Epic Games Store und den Microsoft Store. Call of the Wild: The Angler erscheint demnächst auch für Konsolen.

Hier gibt es den neuen Launch-Trailer zu sehen:

Fans können sich auf die Suche nach dem perfekten Angelplatz machen, sich in den Kampf gegen Süßwasserfische werfen oder sich ihren eigenen Weg durch die unberührte Natur bahnen. Dabei steht Spielerinnen und Spielern eine wachsende Sammlung an anpassbaren Gegenständen zum Angeln bereit.

„Wir haben uns vorgenommen, ein Spiel zu entwickeln, bei dem die Spielerinnen und Spieler in die Wildnis eintauchen können. Wo die Kiefern, das blaue Wasser und die ruhige Landschaft eine Kulisse für Erinnerungen bieten, die ein Leben lang halten. Jeder Fang muss aufregend sein, und der Weg dorthin muss ein Abenteuer sein. Unserem Team ist es gelungen, ein authentisches Angelerlebnis einzufangen, und wir können es kaum erwarten, dass die Leute es spielen“, sagt Paul Rustchynsky, Game Director bei Expansive Worlds. „Ich bin sehr stolz auf das Team von Expansive Worlds, welches das Outdoor-Genre innovativ weiterentwickelt, indem es neue Wege für unsere Fans findet, die Natur durch unsere Spiele zu erforschen und sich mit ihr zu verbinden. The Angler bringt unsere Erfahrung in der Entwicklung von immersiven offenen Welten in die Fischerei ein und ist eine natürliche Weiterentwicklung dessen, was wir mit theHunter: Call of the Wild begonnen haben. Wir freuen uns darauf, weiterhin neue und originelle Angelerlebnisse zu schaffen, die unsere Fans in den kommenden Jahren entdecken werden“, so Expansive Worlds Managing Director Samuel Peterson.

Willkommen im Golden Ridge Reserve – The Angler’s Startkarte – einem idyllischen Stück offener Wildnis, inspiriert von der rauen Schönheit der Natur im Nordwesten Wyomings. Hier können Fans ruhige Gewässer mit dem Boot befahren, unberührtes Terrain mit dem Geländewagen erkunden oder zu Fuß durch ausgedehnte Wälder und Bergketten streifen. Dieses Erlebnis können Spielerinnen und Spieler entweder im Einzelspielermodus erleben oder zusammen mit bis zu zwölf weiteren Spieler im Online-Koop-Multiplayer.

Key Features des Spiels:

Riesige, offene Welt: Fans können eine lebendige Umgebung voller atemberaubender Angelplätze erleben, die zu Fuß, mit dem Boot oder dem Geländewagen erkundet werden können. Die Szenerie reicht dabei über gewundene Flüsse, hoch aufragende Gipfel, einladende Außenposten und Wanderpfade. Außerdem können spannendende Story-Missionen erlebt werden.

Nervenkitzel des echten Angelns: Wie beim echten Angeln gibt es eine Vielzahl einzigartiger Fischarten mit eigenem authentischem Verhalten in einem Angelerlebnis für alle Schwierigkeitsgrade. Die Fische laichen realistisch je nach Wassertiefe, Temperatur, Höhe und mehr – dabei steht eine große Auswahl an Angelgeräten zur Verfügung. Fans müssen dann auf die verschiedenen Arten und ihre Bewegungen reagieren, um sie an den Haken zu bekommen und einzuholen.

Zum Meisterangler werden: Spielende können professionelle Angeltechniken erlernen und müssen ihre Strategie anpassen, um die schwierigsten Fänge zu machen. Dabei kann der Charakter frei angepasst werden. Außerdem können Herausforderungen abgeschlossen werden, um Belohnungen zu erhalten und eigene Ausrüstung gebaut werden, mit einer großen Auswahl an Ruten, Rollen, Schwimmern, Haken, Ködern und mehr.

Single- oder Multiplayer: Fans haben die Möglichkeit, offene Gewässer allein zu befahren oder die Reise mit Freund im Online-Drop-in/Drop-out-Koop-Multiplayer für bis zu zwölf Spielende zu teilen. Fans können sich mit anderen Anglern zusammenschließen und gemeinsam auf unvergessliche Expeditionen gehen oder das Paradies im Einzelspielermodus genießen.

Regelmäßige Updates: Call of the Wild: The Angler wird auch nach der Veröffentlichung mit regelmäßigen Inhaltsupdates, welche in Zusammenarbeit mit der Community entstehen, neue, unvergessliche Angelerlebnisse bieten.