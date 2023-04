Cions of Vega: Ein dunkles Geheimnis verbirgt sich auf dieser Suche

Autor:, in / Cions of Vega

In Cions of Vega macht ihr euch auf die Suche nach eurer Tochter und deckt ein dunkles Geheimnis auf, das die Welt erschüttern wird.

In Cions of Vega begleitet ihr einen Vater auf der Suche nach seiner vermissten Tochter. Das Mystery-Abenteuer, das in cinematischer Egoperspektive präsentiert wird, führt durch eine ländliche Gegend und eine mysteriöse Stadt. Der Bruder des Vaters begleitet ihn auf der Suche nach Notizen, Zeichnungen, Schlüsseln und anderen Hinweisen, um das Rätsel um die verschwundene Tochter zu lösen. Doch auch andere Mysterien warten darauf, entdeckt zu werden, von einem lokalen Kult bis hin zu einer Stadt, in der Kinder ihre Eltern vergessen haben.

Die Story wird durch atmosphärisches Sounddesign und Environmental Storytelling unterstützt und erfordert, dass der Spieler Rätsel löst und von einem wichtigen Schauplatz zum nächsten reist. Jump’n’Run-Elemente und interaktive Umgebungen bieten Vielseitigkeit und Herausforderungen, während ihr in die Reise des Vaters eintaucht, um die Wahrheit zu ergründen.

Cions of Vega ist ein fesselndes und packendes Mystery-Abenteuer, das euch auf eine emotionale Reise durch die Augen eines Vaters führt, der seine Tochter vermisst. Werde Teil dieser spannenden Geschichte und hilf dem Vater dabei, seine Tochter zu finden. Im neusten Video zeigen wir euch den Einblick, plus eines kleinen Achievement Walkthrough.

