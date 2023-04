Gaming: Ausgaben für Videospielhardware stiegen im März in den USA

Autor:, in / Gaming

Im März gaben Konsumenten in den USA mit 566 Millionen Dollar wieder mehr für ihr Hobby aus.

Frische Zahlen vom US-Videospielmarkt für März 2023 hat Analyst Mat Piscatella von Circana veröffentlicht.

Im März 2023 gaben Konsumenten in den USA demnach 4,6 Mrd. US-Dollar für Hardware, Software und Inhalte aus. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht das einem Rückgang von 5 %. Verglichen mit dem laufenden Jahr haben Verbraucher im selben Zeitraum 1 % bzw. 13,6 Mrd. Dollar weniger ausgegeben.

Sony konnte die Ausgaben für PlayStation-Hardware steigern, rückläufige Ausgaben für Inhalte kompensierten das Wachstum allerdings.

Bei den meistverkauften Premium-Videospielen in den USA (physisch und digital) führte Resident Evil 4 Remake im März die Liste an. Das Horrorspiel löste das Rollenspiel Hogwarts Legacy ab, das auf den zweiten Platz rutschte. Das Sportspiel MLB The Show 23 übernahm den dritten Platz.

Schon jetzt ist das Resident Evil 4 Remake das drittbestverkaufte Spiel des Jahres 2023, hinter Call of Duty: Modern Warfare II. Hogwarts Legacy bleibt weiterhin das Meistverkaufte in diesem Jahr.

Die amerikanischen Konsumenten gaben weiterhin 566 Millionen Dollar für Videospielhardware im März aus. Das sind 10 % mehr als 2022.

Gemessen an der meistverkauften Hardware-Plattform in Stückzahlen und Dollar ist die PlayStation 5 nicht nur im März, sondern auch im bisherigen Jahresverlauf 2023 auf dem ersten Platz.

Beim Zubehör erzielten Controller die höchsten Umsätze im März. Gemessen am Umsatz war der PlayStation 5 Dual Sense Edge Wireless Controller Black das meistverkaufte Gamepad.

