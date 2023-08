Citizen Sleeper 2: Starward Vector: Rollenspiel erscheint Day One im Xbox Game Pass

Als entkommener Androide mit einem defekten Körper, einem Kopfgeld und ohne Erinnerung an eure Vergangenheit, befindet ihr euch in Citizen Sleeper 2: Starward Vector am Rande eines krisengeschüttelten Systems.

Mit einem Schiff und eurer Crew navigiert ihr durch eine sich verändernde Landschaft des Sternengürtels auf der Suche nach einer Zuflucht zwischen den Sternen.

Heute wurde mit einem Trailer die Verfügbarkeit von Citizen Sleeper 2: Starward Vector zum Launch auf Xbox Series X|S und im Xbox Game Pass auf Konsole, PC und Cloud verkündet.