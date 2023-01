Clash: Artifacts of Chaos: Corwid Fight Gameplay-Trailer veröffentlicht

Schaut euch hier den neuen Clash: Artifacts of Chaos Corwid Fight Gameplay-Trailer an.

NACON hat zu Clash: Artifacts of Chaos einen neuen Corwid Fight Gameplay-Trailer veröffentlicht. Das Video könnt ihr euch hier anschauen:

Clash: Artifacts of Chaos erscheint am 9. März 2023 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S und PC.