Conway: Disappearance at Dahlia View: Beobachtungsthriller erscheint im November

Sold Out und White Paper Games kündigen an, dass Conway: Disappearance at Dahlia View am 2. November 2021 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch und PC erscheinen wird.

Conway: Disappearance at Dahlia View ist ein Beobachtungsthriller, der im England der 1950er Jahre spielt. Als die 8-jährige Charlotte May aus Dahlia View als vermisst gemeldet wird, sucht der pensionierte Detektiv Robert Conway nach der Wahrheit hinter ihrem Verschwinden, indem er seine Nachbarn von seinem Wohnungsfenster aus beobachtet und ihr Verhalten hinterfragt. Als sich der Verdacht erhärtet, nimmt Conway seine eigenen Ermittlungen zu Charlotte Mays Verschwinden auf, geht Hinweisen nach, deckt neue Beweise auf und setzt den Fall auf einem unvorhersehbaren Weg zur Wahrheit zusammen.

Zusätzlich zur Bekanntgabe des Veröffentlichungsdatums haben Sold Out und White Paper Games auch einen neuen Trailer veröffentlicht, der einen tieferen Einblick in das detektivische Gameplay des Spiels und das Geheimnis, das in Dahlia View auf seine Lösung wartet, gewährt:

Spieler auf PlayStation 5 und Xbox Series X haben die Möglichkeit zwischen zwei verschiedenen Grafikmodi zu wählen: einem Modus mit nativer 4K-Auflösung für gestochen scharfe Bildqualität und einem Ray-Tracing-Modus, um die Welt von Dahlia View mit verbesserter Realitätsnähe zu erleben.

„Wir können es kaum erwarten, unser neuestes Werk am 2. November mit allen zu teilen“, sagt Pete Bottomley, Mitbegründer von White Paper Games. „Es war uns wichtig, ein Spiel mit einer überzeugenden Story zu liefern, und wir hoffen, dass unser neuester Trailer viel Spannung in Conways Ermittlungen und die Bewohner von Dahlia View bringt.“