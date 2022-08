Cygni: All Guns Blazing: Shoot’em Up erscheint auch für Xbox Series X|S und PS5

Das Shoot’em Up-Spiel Cygni: All Guns Blazing erscheint auch für die Plattformen Xbox Series X|S und PlayStation 5.

Konami präsentierte auf der Gamescom einen neuen Trailer zu Cygni: All Guns Blazing. Gleichzeitig wurde das Shoot’em Up auch für Xbox Series X|S und Playstation 5 bestätigt. Zuvor war lediglich die PC-Version via Steam sicher.

Der neue Gameplay-Trailer stellt euch epische Bosskämpfe, neue Umgebungen mit Luft-Boden-Kämpfen und atemberaubende Explosionen vor.

Einen Release-Termin für Cygni: All Guns Blazing gab Konami nicht bekannt.