Dark Souls III: FPS-Boost in Kürze für Xbox Series X/S möglich

Offensichtlich wird Dark Souls III schon bald mit einem FPS-Boost aufgewertet. Zumindest hat der italienische Xbox-Instagram-Account bereits darauf hingewiesen. Noch ist unbekannt, ob es sich dabei vielleicht um einen Fehler handeln könnte oder ob schon bald eine offizielle Ankündigung folgt.

YO! This is on the Xbox Italy Instagram right now… pic.twitter.com/FiP9fbjs6c

— Mi 🍔 les (@MilesDompier) July 7, 2021