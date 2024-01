Anzeige – Deals & Sales: THQ Nordic and HandyGames Publisher Sale

Beim Xbox THQ Nordic and HandyGames Publisher Sale gibt es wieder zahlreiche Angebote für euch, die ihr nicht verpassen solltet.

Im neuen Xbox THQ Nordic and HandyGames Publisher Sale warten zahlreiche Angebote, darauf von euch entdeckt zu werden. Wie gewohnt, bekommt ihr hier auf XboxDynasty alle Angebote auf einen Blick.

Die Auflistung zeigt euch zuerst das Spielcover, dann die Ersparnis in Euro, den Spielnamen, alter Preis und darunter den neuen Preis. Spiele ohne Streichpreis gibt es im Xbox Game Pass- bzw. EA Play-Abonnement.

Mit einem Klick auf den grünen Spielnamen erreicht ihr direkt das Angebot im Microsoft Store und könnt zuschlagen. Mit STRG+F am PC und euer Suchwort oder die Browser-Option „Seite durchsuchen“ am Phone, könnt ihr speziell nach bestimmten Deals oder Suchwörtern suchen. Zum Beispiel „Assassin“, und euch so durch die Angebote zappen.

Übrigens: Mit eurem Kauf über die Partnerlinks in der Auflistung unterstützt ihr zusätzlich die XboxDynasty Website und die XboxDynasty Community. Herzlichen Dank an alle, die uns unterstützen!

THQ Nordic and HandyGames Publisher Sale

30% RABATT

AEW: Fight Forever

Der volle Preis betrug 59,99 € – Neuer Preis: 41,99 €

40% RABAT Are You Smarter Than A 5th Grader?

Der volle Preis betrug 29,99 € – Neuer Preis: 17,99 €

75% RABATT Avatar: TLA: TBE

Der volle Preis betrug 19,99 € – Neuer Preis: 4,99 €

75% RABATT Baja: Edge of Control HD

Der volle Preis betrug 29,99 € – Neuer Preis: 7,49 €

75% RABATT Battle Chasers: Nightwar

Der volle Preis betrug 29,99 € – Neuer Preis: 7,49 €

75% RABATT Battle Worlds: Kronos

Der volle Preis betrug 19,99 € – Neuer Preis: 4,99 €

60% RABATT Biomutant

Der volle Preis betrug 39,99 € – Neuer Preis: 15,99 €

60% RABATT Biomutant – Mercenary Class

Der volle Preis betrug 2,99 € – Neuer Preis: 1,19 €

75% RABATT Black Mirror

Der volle Preis betrug 39,99 € – Neuer Preis: 9,99 €

50% RABATT Chicken Police – Paint it RED!

Der volle Preis betrug 19,99 € – Neuer Preis: 9,99 €

70% RABATT Chronos: Before the Ashes

Der volle Preis betrug 29,99 € – Neuer Preis: 8,99 €

75% RABATT Darksiders

Der volle Preis betrug 19,99 € – Neuer Preis: 4,99 €

75% RABATT Darksiders Fury’s Collection – War and Death

Der volle Preis betrug 39,99 € – Neuer Preis: 9,99 €

70% RABATT Darksiders Genesis

Der volle Preis betrug 39,99 € – Neuer Preis: 11,99 €

70% RABATT Darksiders III

Der volle Preis betrug 39,99 € – Neuer Preis: 11,99 €

80% RABATT Darksiders III – Blades & Whip Edition

Der volle Preis betrug 79,99 € – Neuer Preis: 15,99 €

75% RABATT DCL-The Game

Der volle Preis betrug 39,99 € – Neuer Preis: 9,99 €

75% RABATT de Blob

Der volle Preis betrug 19,99 € – Neuer Preis: 4,99 €

75% RABATT de Blob 2

Der volle Preis betrug 29,99 € – Neuer Preis: 7,49 €

70% RABATT Desperados III Deluxe Edition

Der volle Preis betrug 49,99 € – Neuer Preis: 14,99 €

65% RABATT Destroy All Humans!

Der volle Preis betrug 39,99 € – Neuer Preis: 13,99 €

65% RABATT Destroy All Humans! – Jumbo Pack

Der volle Preis betrug 79,99 € – Neuer Preis: 27,99 €

45% RABATT Destroy All Humans! 2 – Reprobed

Der volle Preis betrug 39,99 € – Neuer Preis: 21,99 €

50% RABATT Destroy All Humans! 2 – Reprobed: Dressed to Skill Edition

Der volle Preis betrug 54,99 € – Neuer Preis: 27,49 €

25% RABATT Destroy All Humans! 2 – Reprobed: Single Player (X1)

Der volle Preis betrug 29,99 € – Neuer Preis: 22,49 €

40% RABATT Destroy All Humans! Skin Pack

Der volle Preis betrug 9,99 € – Neuer Preis: 5,99 €

75% RABATT Die Zwerge

Der volle Preis betrug 39,99 € – Neuer Preis: 9,99 €

75% RABATT El Hijo – A Wild West Tale

Der volle Preis betrug 19,99 € – Neuer Preis: 4,99 €

75% RABATT Elements Of Destruction

Der volle Preis betrug 9,49 € – Neuer Preis: 2,37 €

75% RABATT Elex

Der volle Preis betrug 39,99 € – Neuer Preis: 9,99 €

60% RABATT ELEX II

Der volle Preis betrug 59,99 € – Neuer Preis: 23,99 €

67% RABATT Endling – Extinction is Forever

Der volle Preis betrug 29,99 € – Neuer Preis: 9,89 €

75% RABATT Fade to Silence

Der volle Preis betrug 29,99 € – Neuer Preis: 7,49 €

75% RABATT Frontlines:Fuel of War

Der volle Preis betrug 14,99 € – Neuer Preis: 3,74 €

75% RABATT Full Spectrum Warrior

Der volle Preis betrug 14,99 € – Neuer Preis: 3,74 €

90% RABATT Giana Sisters: Twisted Dreams – Director’s Cut

Der volle Preis betrug 14,99 € – Neuer Preis: 1,49 €

75% RABATT JUJU

Der volle Preis betrug 14,99 € – Neuer Preis: 3,74 €

70% RABATT Keepers Of The Void

Der volle Preis betrug 12,99 € – Neuer Preis: 3,89 €

60% RABATT Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning FATE Edition

Der volle Preis betrug 54,99 € – Neuer Preis: 21,99 €

65% RABATT Little Big Workshop

Der volle Preis betrug 19,99 € – Neuer Preis: 6,99 €

80% RABATT Monster Jam Steel Titans

Der volle Preis betrug 39,99 € – Neuer Preis: 7,99 €

70% RABATT Monster Jam Steel Titans 2

Der volle Preis betrug 39,99 € – Neuer Preis: 11,99 €

70% RABATT Monster Jam Steel Titans Power Out Bundle

Der volle Preis betrug 59,99 € – Neuer Preis: 17,99 €

75% RABATT MX Unleashed

Der volle Preis betrug 14,99 € – Neuer Preis: 3,74 €

75% RABATT MX vs ATV All Out

Der volle Preis betrug 29,99 € – Neuer Preis: 7,49 €

50% RABATT MX vs ATV Legends Leader Pack

Der volle Preis betrug 59,99 € – Neuer Preis: 29,99 €

75% RABATT MX vs. ATV Alive

Der volle Preis betrug 29,99 € – Neuer Preis: 7,49 €

75% RABATT MX vs. ATV Supercross Encore

Der volle Preis betrug 29,99 € – Neuer Preis: 7,49 €

75% RABATT MX vs. ATV: Untamed

Der volle Preis betrug 19,99 € – Neuer Preis: 4,99 €

70% RABATT Neighbours back From Hell

Der volle Preis betrug 14,99 € – Neuer Preis: 4,49 €

67% RABATT One Hand Clapping

Der volle Preis betrug 14,99 € – Neuer Preis: 4,94 €

75% RABATT Panzer Elite Action: Fields of Glory

Der volle Preis betrug 9,99 € – Neuer Preis: 2,49 €

90% RABATT Rad Rodgers

Der volle Preis betrug 19,99 € – Neuer Preis: 1,99 €

75% RABATT Rebel Cops

Der volle Preis betrug 9,99 € – Neuer Preis: 2,49 €

75% RABATT Risen (2009)

Der volle Preis betrug 19,99 € – Neuer Preis: 4,99 €

75% RABATT Risen 2™: Dark Waters

Der volle Preis betrug 19,99 € – Neuer Preis: 4,99 €

75% RABATT Sacred 2 Fallen Angel

Der volle Preis betrug 19,99 € – Neuer Preis: 4,99 €

75% RABATT Sacred 3

Der volle Preis betrug 19,99 € – Neuer Preis: 4,99 €

75% RABATT SB Eiskalt Entwischt

Der volle Preis betrug 19,99 € – Neuer Preis: 4,99 €

20% RABATT SCARF

Der volle Preis betrug 9,99 € – Neuer Preis: 7,99 €

75% RABATT SINE MORA™

Der volle Preis betrug 9,99 € – Neuer Preis: 2,49 €

50% RABATT Skydrift Infinity

Der volle Preis betrug 14,99 € – Neuer Preis: 7,49 €

30% RABATT SpellForce III Reforced: Fallen God

Der volle Preis betrug 19,99 € – Neuer Preis: 13,99 €

30% RABATT SpellForce III Reforced: Soul Harvest

Der volle Preis betrug 19,99 € – Neuer Preis: 13,99 €

25% RABATT SpellForce: Conquest of Eo

Der volle Preis betrug 29,99 € – Neuer Preis: 22,49 €

30% RABATT SpongeBob Schwammkopf: The Cosmic Shake

Der volle Preis betrug 39,99 € – Neuer Preis: 27,99 €

65% RABATT SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated

Der volle Preis betrug 29,99 € – Neuer Preis: 10,49 €

75% RABATT Stuntman: Ignition

Der volle Preis betrug 19,99 € – Neuer Preis: 4,99 €

75% RABATT The Book of Unwritten Tales 2

Der volle Preis betrug 29,99 € – Neuer Preis: 7,49 €

70% RABATT The Crucible

Der volle Preis betrug 6,99 € – Neuer Preis: 2,09 €

75% RABATT The Outfit

Der volle Preis betrug 14,99 € – Neuer Preis: 3,74 €

75% RABATT The Raven Remastered

Der volle Preis betrug 29,99 € – Neuer Preis: 7,49 €

25% RABATT The Valiant

Der volle Preis betrug 24,99 € – Neuer Preis: 18,74 €

75% RABATT This Is the Police

Der volle Preis betrug 19,99 € – Neuer Preis: 4,99 €

75% RABATT This is the Police 2

Der volle Preis betrug 29,99 € – Neuer Preis: 7,49 €

75% RABATT Titan Quest

Der volle Preis betrug 29,99 € – Neuer Preis: 7,49 €

75% RABATT Titan Quest: Atlantis

Der volle Preis betrug 19,99 € – Neuer Preis: 4,99 €

75% RABATT Titan Quest: Ragnarök

Der volle Preis betrug 19,99 € – Neuer Preis: 4,99 €

70% RABATT Townsmen – A Kingdom Rebuilt

Der volle Preis betrug 29,99 € – Neuer Preis: 8,99 €

25% RABATT Trine 5: A Clockwork Conspiracy

Der volle Preis betrug 29,99 € – Neuer Preis: 22,49 €

40% RABATT Way of the Hunter: Elite Edition

Der volle Preis betrug 54,99 € – Neuer Preis: 32,99 €

80% RABATT We Sing Pop

Der volle Preis betrug 29,99 € – Neuer Preis: 5,99 €

60% RABATT Wreckfest Complete Edition

Der volle Preis betrug 49,99 € – Neuer Preis: 19,99 €

60% RABATT Wreckfest Season Pass

Der volle Preis betrug 14,99 € – Neuer Preis: 5,99 €

60% RABATT Wreckfest Season Pass 2

Der volle Preis betrug 12,99 € – Neuer Preis: 5,19 €