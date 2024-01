Core Keeper: Konsolenversion erscheint im Sommer

Autor:, in / Core Keeper

Core Keeper ist ab sofort auf Steam Early Access verfügbar und wird diesen Sommer für das Nintendo Switch-System, die Xbox Series X|S, die Xbox One-Konsolen, das PlayStation 5-System (PS5) und das PlayStation 4-System erhältlich sein.

Core Keeper feiert dazu das Neujahrsfest mit einem saisonalen Event und neuen Inhalten im Spiel. Vom 31. Januar bis zum 13. Februar könnt ihr euch im Rahmen des Core Keeper’s Lunar New Year Events auf die Jagd nach verlorenen roten Umschlägen begeben, die mit Glücksmünzen gefüllt sind, die ihr gegen eine Reihe neuer Gegenstände eintauschen könnt, darunter dekorative Papierlaternen, Quasten mit mystischen Knoten, Wand-Papierlaternen, Wächter-Bestien-Statuen und eine brandneue Kopfbedeckung – die Drachenmaske.

Ihr könnt die Münzen aber auch für euch selbst behalten und sie stolz in eurer unterirdischen Basis ausstellen!

Das Update enthält außerdem eine Reihe von Verbesserungen der Lebensqualität, die von Fans gewünscht wurden, darunter größere Änderungen an Wand- und Bodenkacheln, um das Bauen und Anpassen zu vereinfachen, Verbesserungen an Truhen und Pflanzkisten, zusätzliche Leistungsoptimierungen und mehr. Außerdem können Discord-Benutzer jetzt Rich Presence nutzen, um ihre aktuelle Core Keeper-Spielaktivität und Gruppengröße direkt in ihrem Discord-Profil anzuzeigen.