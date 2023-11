Core Keeper: Bergbau-Abenteurer buddeln im Sommer los

Autor:, in / Core Keeper

Schnappt euch eure Bergbauspitzen und macht euch bereit für ein bezauberndes unterirdisches Abenteuer in Core Keeper, einem Bergbau-Sandbox-Spiel für 1-8 Spieler, dass im Sommer 2024 für Nintendo Switch, Xbox Series X|S, Xbox One und PlayStation 4|5 erscheint.

Die Konsolenversionen werden zeitgleich mit dem Update 1.0 von Core Keeper auf dem PC erscheinen, nach einer erfolgreichen Steam Early Access-Phase, in der bereits 2 Millionen Einheiten verkauft wurden.

Core Keeper wurde bei den TIGA Games Industry Awards als „Bestes Social Game 2022“ ausgezeichnet und bei den Golden Joystick Awards 2022 als „Bester Early-Access-Launch“ nominiert und ist ein Bergbau-Sandbox-Abenteuer, das in einer alten Höhle voller Kreaturen, Schätze und Schmuckstücke spielt.

Baut Relikte und Ressourcen ab, um eure Basis zu errichten, verbessert eure Werkzeuge und stellt mächtige Ausrüstung her, um epische Bosse zu besiegen. Baut Feldfrüchte an, geht fischen, kocht neue Rezepte, sucht nach Gegenständen, kämpft gegen Monster und erkundet allein oder mit Freunden verschiedene Biome in einer riesigen, prozedural generierten unterirdischen Welt.

Die Konsolenversionen von Core Keeper enthalten alle Inhalte, die während der PC Early Access-Phase eingeführt wurden, sowie die Inhalte des kommenden Updates 1.0. Setzt die Segel für ein Abenteuer auf den Wellen des Versunkenen Meeres, springt in Hochgeschwindigkeits-Karts und driftet durch den Wüstensand und besiegt legendäre Titanen allein oder im Online-Koop mit bis zu 8 Spielern in diesem preisgekrönten Abenteuer.

Eine physische Ausgabe wird ab dem ersten Tag auch für Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X und Xbox One erhältlich sein, wobei Vorbestellungen bald möglich sind.

Vincent Coates, Senior Brand Manager bei Fireshine Games: „Wir freuen uns sehr darauf, die Welt von Core Keeper im nächsten Sommer mit den Konsolenversionen noch mehr Spielern zugänglich zu machen, direkt neben dem Update 1.0 auf dem PC. Mit 2 Millionen verkauften Exemplaren im Early Access hat Core Keeper bewiesen, dass es ein Hit für die Gaming-Community ist, und wir können es kaum erwarten, dass nächstes Jahr noch mehr Spieler dieses fesselnde Abenteuer entdecken.“