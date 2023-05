Deck Nine Games: Entlassungen beim Life is Strange-Entwickler

Autor:, in / Deck Nine Games

Beim Life is Strange-Entwickler Deck Nine Games gab es Entlassungen bei Teamleiter-Positionen.

Bei Deck Nine Games gab es eine unbekannte Anzahl von Entlassungen. Das Studio ist für Life is Strange: True Colors bekannt sowie das kommende The Expanse: A Telltale Series.

Narrative Designer Elizabeth Ballou twitterte: „Viele meiner brillanten, freundlichen und talentierten Mitarbeiter bei Deck Nine wurden entlassen, und es bricht mir das Herz für sie.“

Wie sie in weiteren Tweets verriet, handelte es sich um Teamleiter aus ihrem eigenen Team, die für das Narrative zuständig waren. Dabei haben sich die Leiter selbst entlassen, anstatt andere zu feuern.

Ballou schrieb dazu: „Den Leads in meinem Team wurden Schwerter gegeben und sie haben sich dafür entschieden, sich selbst zu entlassen, anstatt sich für den Rest von uns zu entscheiden. Ich habe noch nie erlebt, dass jemand in einem Spiel so etwas Metallisches tut, und ich hoffe, dass ich das nie wieder tun muss.“

Welche Auswirkungen die Entlassungen auf laufende oder künftige Projekte hat, kann nicht gesagt werden.

Das narrative Adventure The Expanse: A Telltale Series ist für den 27. Juli 2023 datiert.