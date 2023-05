Testament: The Order of High-Human: Erster Trailer zum First-Person Metroidvania

Das First-Person Metroidvania Testament: The Order of High-Human zeigt sich erstmals in einem Trailer.

Fairyship Games hat für Testament: The Order of High-Human einen ersten Trailer veröffentlicht. Das Metroidvania soll bald für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 4|5 und PC erscheinen.

Testament: The Order of High-Human ist ein Action-Adventure-RPG in der First-Person-Ansicht, das Metroidvania-Elemente enthält und in einer postapokalyptischen Fantasiewelt angesiedelt ist.

Das Spiel zeichnet sich durch Kämpfe mit Schwert, Zaubern und Bogen aus und umfasst auch Plattforming und Rätsel.