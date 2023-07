Destiny 2: Ikonische Melodien könnten zurückkehren

Autor:, in / Destiny 2

Bungie arbeitet gerade fieberhaft an der neuesten Erweiterung The Final Shape, das große Finale der Light vs. Darkness Saga von Destiny 2.

Nun wurde bekannt, dass möglicherweise bekannte Melodien aus Destiny den Weg ins Spiel finden werden. Ella Feingold, eine von Bungies talentierten Musik-Orchestratoren, teilte auf ihrem Instagram Profil einige Bilder von der Aufnahme-Session, auf denen man die Notenblätter sieht. Darauf zu sehen sind der Name „P. McCartney“ (Paul McCartney), ein verschwommenes „M. O’Donnell“ (Martin O’Donnell) und weitere Namen zu sehen. Zudem ist der Instagram Beitrag mit den Worten „Ja, dieser P. McCartney. Das ist alles, was ich im Moment sagen kann“ betitelt.

Dies bedeutet nicht zwangsläufig, dass Paul McCartney den Soundtrack komponiert und könnte auch nur bedeuten, dass bereits existierende von ihm komponierte Stücke aus Destiny wieder verwendet werden. Paul McCartney hat zum Beispiel die ikonische Hornmelodie geschrieben, die in den ersten 15 Sekunden des Soundtracks „The Traveler“ des ersten Teils zu hören ist.

Die neueste Destiny 2 Erweiterung The Final Shape wird von Bungie offiziell am 22. August in einer Destiny 2 Showcase enthüllt und kann auf Bungies Twitch-Kanal und YouTube-Kanal live miterlebt werden.