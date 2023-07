Cities: Skylines II: Trailer zeigt Strom und Wasser

In einem neuen Trailer wird der Fokus auf das Management von Wasser und Elektrizität in Cities: Skylines II gelegt.

Was wäre eine Stadt ohne Strom und Wasser? Auf alle Fälle nicht lebenswert. Das wissen auch die Entwickler von Cities: Skylines II und spendieren der Städtesimulation ein umfangreiches Versorgungssystem.

Der Strom im Spiel ist dieses Mal in Hoch- und Niederspannung unterteilt. Während die Niederspannung bereits in den Straßen vorhanden ist, benötigt man für die Hochspannung eigene Stromleitungen, die zu einem Transformator zur Umwandlung des Stroms führen. Darüber hinaus gibt es einen Stromspeicher, der als Notstromversorgung für den Fall dient, dass es zu Spitzen in der Nutzung kommt oder ein Unwetter über eurer Stadt hereinbricht.

Im Vergleich zum ersten Teil hat sich beim Thema Wasser-Management nicht viel verändert. Ihr müsst euch nach wie vor um Trink- und Abwasser kümmern. Neu ist die Möglichkeit, das Grundwasser mit einer Pumpe anzuzapfen. Damit steht euch eine neue Ressource zur Verfügung, die sich selbst regeneriert.

Cities: Skylines II erscheint am 24. Oktober für Xbox Series X|S und PC inklusive Xbox Game Pass.