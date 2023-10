Cities: Skylines II: Die 2 muss man sich verdienen

Kaum ein Strategiespiel profitierte in der Vergangenheit so stark von Modifikationen aus der Fangemeinschaft wie Cities: Skylines. Neben umfangreichen Erweiterungen für den Städtebausimulator, steuerten immer mehr und mehr Spieler ebenso kostenlose Lösungen für die Verkehrslage bei.

Wie kreativ und vor allem effektiv diese waren, sah das Entwicklerteam von Cities: Skylines II ebenso. Trotz des Rückhalts der Fans, entwickelte sich auf das Entwicklungsteam ein gewisser Druck, durch die steigende Erwartungshaltung der Spieler.

Game Designer Aura Laurila und Henri Haimakainen sagten: „Weil das erste Spiel so erfolgreich war, hat es uns definitiv auch etwas belastet. Da es am Ende ein so großes Spiel war, mussten wir wirklich herausfinden, wie wir die Fortsetzung bedeutungsvoll genug gestalten konnten, um die Nummer 2 am Ende des Namens zu verdienen.“