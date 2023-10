Lords of the Fallen 2023: Patch 1.1.191 für Xbox Series X/S erhältlich

Autor:, in / Lords of the Fallen 2023

Der Patch 1.1.191 für Lords of the Fallen darf jetzt ebenfalls von Xbox Series X/S-Spielern installiert werden.

Derzeit dürfte kein Patch so heiß erwartet worden sein, wie für das Soulslike The Lords of the Fallen. Nach einem mühseligen Start, muss sich das Spiel viel Häme aus dem Netz stellen, insbesondere was die Version für die Xbox angeht, da man hier einfach den ersten Patch nicht zum Release veröffentlicht hat.

Direkt nach der Veröffentlichung versprach der Entwickler zwar, sein Soulslike so schnell es geht auf den aktuellen Stand zu bringen, die PlayStation 5- sowie die Steam-Version erhielten diesen ersten Patch, welcher mit 1.1.191 festgehalten wird, bereits zur Veröffentlichung.

Spieler der Xbox Series X/S-Version dürfen den Patch erst jetzt installieren. Neben Anpassungen von zwei Bossen wurde vor allem an der technischen Schraube gedreht. Somit wurde das Laden von Details in der Xbox-Version verbessert, was das Aufploppen von Texturen oder Gegenständen im Bild merklich reduzieren sollte. Die kompletten Inhalte von Patch 1.1.191 findet ihr hier.