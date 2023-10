Mortal Kombat 1: Das sind Omni-Man und Tremor

Autor:, in / Mortal Kombat 1

Die erste Mortal Kombat 1-Saison neigt sich dem Ende zu, entsprechend kündigt NetherRealm Studios die ersten Zugänge im Kader an.

Neben einem großen Patch für Mortal Kombat 1, dürft ihr euch auf den Zugang der DLC-Charaktere im November freuen.

Der erste neue spielbare Charakter wird Omni-Man sein, der Antiheld verfügt nicht nur über einfache Superheldenkräfte wie Superman, er ist ebenso in der Lage, sämtliche Formen der Materie zu zerreißen und gilt als unbesiegbar.

Mit kräftigen Angriffen und schnellen Raumwechseln will er in Mortal Kombat 1 für ordentlich Aufsehen sorgen. Sein Fatality sollte Fans des Superhelden bekannt vorkommen, dieser wurde eins zu eins aus der Vorlage adaptiert.

Ebenfalls seht ihr einen weiteren Kameo-Kämpfer in dem Trailer. Tremor erschien erstmals in Mortal Kombat: Special Forces. In Mortal Kombat X konntet ihr den Ninja zuletzt als Kämpfer auswählen. Seine Auftritte im Trailer sind eher zurückhaltend, weshalb es schwer ist, einzuordnen, wie stark er wird.

Weitere Kämpfer aus dem Kombat Pack werden im Laufe des nächsten Halbjahres veröffentlicht. Unter anderem gehört Homelander aus der Amazon Serie „The Boys“ dazu.