Cities: Skylines II: Bevölkerung ein wichtiger Faktor im Spiel

Wie wichtig und komplex die Bevölkerung in Cities: Skylines II ist, darüber wird im neusten Entwickler-Video gesprochen.

Im neusten Video zu Cities: Skylines II wirft der Entwickler einen Blick auf die Menschen, die eure Stadt bevölkern werden. Sie sind ebenfalls ein wichtiger Faktor in der Städtebau-Simulation von Paradox Interactive. Sie stellen die Bewohner in den Wohngebieten dar, aber auch die wichtigen Arbeitskräfte, beispielsweise in Gebieten wie Industrie und Gewerbe.

Wie komplex das Thema Bevölkerung mit ihren verschiedenen Altersgruppen. Lebenspfaden und mehr ist, auch hinsichtlich ihrer verschiedenen Bedürfnisse, darüber wird im Video gesprochen.

Wem es nach dem Video nach mehr Wissen dürstet, der findet zu dieser Thematik auf der offiziellen Webseite weitere Informationen, um seine Stadt samt Bevölkerung optimal regieren zu können.

Cities: Skylines II wird ab dem 24. Oktober für Xbox Series X|S und im Xbox Game Pass erhältlich sein.