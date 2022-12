Disney Speedstorm: Rennspiel auf das nächste Jahr verschoben

Autor:, in / Disney Speedstorm

Die für dieses Jahr geplante Veröffentlichung von Disney Speedstorm wurde auf das nächste Jahr verlegt.

Entwickler Gameloft schrieb in einer Mitteilung an die Fans, dass man die Erwartungen an ein langlebiges Rennspiel für die Fans und sich selbst erfüllen wolle. Daher habe man sich nach gründlicher Überlegung dazu entschlossen, das Spiel zu verschieben.

Mit einer Veröffentlichung im Jahr 2023 für Konsolen und PC hat man die Möglichkeit ein noch immersiveres Rennerlebnis, Anpassungsmöglichkeiten, Spielmodi und mehr zu bieten.

„EINE BOTSCHAFT AN UNSERE FANS Speedstorm ist unsere Vision von der aufregenden Magie alle Fans ihre Lieblingsfiguren von Disney und Pixar neu zu erleben. Doch wir möchten, dass die Fans nicht nur unterhalten werden, sondern auch ein rasantes und wettbewerbsorientiertes Rennerlebnis genießen, das sie noch jahrelang spielen werden.“ „In diesem Sinne und nach reiflicher Überlegung haben wir beschlossen, die weltweite Veröffentlichung von Disney Speedstorm zu verschieben, um unsere Erwartungen zu erfüllen und den Spielern ein intensiveres Rennerlebnis, Anpassungsmöglichkeiten, Spielmodi und mehr zu bieten.“ „Ihr seid herzlich eingeladen, mit uns auf die Rennstrecke zu gehen, wenn Disney Speedstorm im Jahr 2023 auf den Markt kommt.“ „Wir sind dankbar für all das Feedback und die Unterstützung, die wir von den Fans erhalten haben, die Anfang des Jahres an der Beta teilgenommen haben, sowie über unsere sozialen Medien. Wir haben vor, die Fans mit regelmäßigen Updates über unsere Fortschritte auf dem Laufenden zu halten, während wir uns dem Start nähern.“ „Wir möchten uns bei unserer Community für ihr wertvolles Feedback bedanken und können es kaum erwarten, dass ihr seht, woran das Team hart gearbeitet hat, um euch etwas zu bieten.“ „Vom Disney Speedstorm-Team“