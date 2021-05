Dontnod Entertainment: Eigene Marken statt Life is Strange sind Strategie laut CEO

Entwickler Dontnod Entertainment ist für Life is Strange bekannt, setzt in Zukunft aber lieber auf eigene Marken laut CEO.

Der französische Entwickler Dontnod Entertainment ist Spielern nach Titeln wie Remember Me und Tell Me Why vor allem durch Life is Strange 1 und 2 bekannt.

Aber auch wenn der Entwickler vor allem durch die Life is Strange-Spiele in Erinnerung bleiben dürfte, ist man selbst bereit dieses Kapitel hinter sich zu lassen.

CEO Oskar Guilbert gab zwar laut IGN an, man soll niemals nie sagen. Doch im Moment gehöre Life is Strange nicht zur Strategie, die man verfolge. Eigene Spiele, eigene Marken ist das, was man machen möchte.

Und die Rechte an Life is Strange liegen ohnehin bei Square Enix. Mit Life is Strange: Before the Storm und dem kommenden Life is Strange: True Colors hat man für die Marke mit Deck Nine ohnehin einen Entwickler gefunden, der für weitere Geschichten sorgt.

So ganz die Augen verschließen wird man aber nicht. Wie Head of Publishing Xavier Spinat erzählt. Denn, da die Fans schauen, was mit Life is Strange passiert, wird man das selbst natürlich auch.

Über die Strategie und Entwicklung einer eigenen IP und die Zukunft sagte Guilbert außerdem: