The Elder Scrolls Online: Deadlands and Damnation Trailer veröffentlicht

Zu The Elder Scrolls Online: Blackwood – Deadlands and Damnation wurde ein neuer Trailer veröffentlicht.

The Elder Scrolls Online: Blackwood – Deadlands and Damnation erscheint am 1. Juni für PC/Mac und Stadia und am 8. Juni für Xbox One, Xbox Series X|S, PS4 und PS5. Passend dazu wurde nun ein neuer Trailer veröffentlicht.

Hier gibt es alle Details zum Next-Gen-Update für Xbox Series X|S.