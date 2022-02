Double Fine Productions: Nächstes Spiel von Tim Schafer soll auf neuer Marke basieren

Autor:, in / Double Fine Productions

Jetzt, wo Psychonauts 2 auf dem Markt ist und man zuletzt sogar eine Auszeichnung bei den New York Game Awards erhielt, macht sich Videospieldesigner Tim Schafer Gedanken an das, was als Nächstes kommt.

Wie Schafer in einem Interview mit IGN verriet, wird er mit Double Fine Productions aber nicht auf eine existierende IP des Studios zurückgreifen, sondern will lieber originelle Ideen entwickeln.

„Es gab einige technische Spiele, an denen ich gearbeitet habe, die Fortsetzungen waren, aber die erste wirklich große Fortsetzung einer großen Geschichte war Psychonauts 2. Ich denke, das führt dazu, dass ich in der nächsten Phase neue, originelle Dinge machen will. Neue Ideen zu entwickeln, ist das, woran ich im Moment denke.“

Auf verfügbare Marken, die zu Microsoft und den Xbox Game Studios gehören, hat Schafer übrigens keine Lust. Man entwickelt lieber eigene Sachen.

„Brad Muir schlug vor, dass wir Warcraft Adventures übernehmen sollten, das Adventure aus der Full Throttle-Ära, das [Blizzard] gemacht hat, aber nein, wir bei Double Fine erfinden gerne unsere eigenen Sachen, also werden sie uns keine IPs geben.“