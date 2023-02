Double Fine Productions: Tim Schafer wird Teil der D.I.C.E. Awards Hall of Fame

Wie die Academy of Interactive Arts & Sciences offiziell bekannt gibt, wird Double Fine Productions-Gründer und Studio Head Tim Schafer während den 26. D.I.C.E. Awards in die Hall of Fame aufgenommen. Die Zeremonie findet am 23. Februar in Las Vegas statt und wird von IGN per Livestream übertragen.

„Tims kreativer Einfluss auf die Branche kann nicht unterschätzt werden“, sagt Meggan Scavio, Präsidentin der AIAS. „Seit über 30 Jahren hat er mit seinem Humor und seiner Originalität fantasievolle Spiele entwickelt, die unzählige andere inspiriert haben. Wir freuen uns sehr, dass Tim in unsere Hall of Fame aufgenommen wird.“ „Tim ist seit Jahrzehnten ein Leuchtturm der Kreativität und Innovation in der Spieleindustrie“, sagt Head of PlayStation Creators Greg Rice, der Schafer den Award überreichen wird. „Seit den Anfängen von LucasArts hat er Maßstäbe für das Erzählen von Geschichten in Spielen gesetzt, und mit der Gründung von Double Fine hat er einen Ort geschaffen, der es ihm nicht nur ermöglicht, weiterhin unglaubliche Spiele zu entwickeln, sondern auch andere zu inspirieren und zu unterstützen, die das Gleiche tun. Er ist wirklich eine Legende.“

In seiner über 30 Jahre langen Karriere war Tim Schafer an einigen Klassikern und sogar Meilensteinen der Videospielgeschichte beteiligt. Darunter The Secret of Monkey Island, Day of the Tentacle, Full Throttle, Grim Fandango, Psychonauts 1 und 2 sowie Brütal Legend.