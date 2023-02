Activision Blizzard: EU richtet kartellrechtliche Warnung an Microsoft

Die Europäische Union warnt Microsoft vor der Übernahme von Activision Blizzard. Der Hauptgrund dieser formellen EU-Warnung an Microsoft beruht aufgrund einer möglichen Exklusivität für große Videospielmarken wie Call of Duty, die den Wettbewerb auf dem Videospielmarkt beeinträchtigen könnten.

„Der Schritt erfolgt, nachdem die EU im November eine eingehende Untersuchung des Geschäfts eingeleitet hat, bei der sie herausfand, dass für Microsoft in Zukunft ein Anreiz bestehen könnte, den Zugang zu Activisions beliebter ‚Call of Duty‘-Franchise zu blockieren“, heißt es in der Erklärung der EU.

„Solche Abschottungsstrategien könnten den Wettbewerb auf den Märkten für den Vertrieb von Konsolen- und PC-Videospielen verringern, was zu höheren Preisen, geringerer Qualität und weniger Innovation für die Vertreiber von Konsolenspielen führen könnte, was wiederum an die Verbraucher weitergegeben werden könnte.“