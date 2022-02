Dr. Oil: Knallharter 2D-Plattformer fordert euch heraus

Dr. Oil ist ein knallhartes 2D-Platforming-Erlebnis, das die Geschichte eines Konflikts zwischen dem Butterjungen und der Möwe erzählt. Diese Geschichte ist stark von den beliebten Märchen beeinflusst, die ihr als Kinder so gerne gehört habt, bevor ihr eingeschlafen seid.

Euch wurden (genauso wie uns) keine Geschichten vorgelesen? Okay, es war einmal ein Junge, der in einem fabelhaften und weit entfernten Königreich lebte. Eines Tages wurde er von einer Möwe gebissen und verwandelte sich deshalb in Kapitän Möwe. Hass und Dunkelheit erfüllten das Herz des Jungen, und er wurde böse, denn alle Möwen sind böse! So einfach ist das.

Aber er ist nicht unser Held. Unser Held heute ist ein Stück Butter namens Doktor Öl. Dr. Oil ist auch ein bisschen böse, aber nicht so böse wie eine Möwe! Dieses tapfere und winzige Milchprodukt hasst die Geräusche von Möwen und beschließt daher, Kapitän Seemöwe eigenhändig zu töten.

Dieser Wunsch wird zur möglichen Zukunft, die die 75 Etappen aus 5 verschiedenen Welten überdauern wird!

Dr. Oil für 4,99 Euro kaufen

Übrigens gibt es hier noch einen wunderbaren Trailer, den ihr euch unbedingt ansehen solltet, nachdem ihr das Spiel gekauft habt!