Drova: Forsaken Kin: Gameplay-Trailer zeigt düsteres Pixel Art RPG

Deck13 Spotlight und Just2D freuen sich, die Veröffentlichung eines frischen Gameplay-Trailers für Drova: Forsaken Kin, das düstere Pixel Art RPG, welches 2024 erscheinen wird, zu verkünden. Das Spiel erscheint 2024 auf PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One und Nintendo Switch.

Willkommen im gepriesenen Land Drova über welches die Priester geradezu schwärmen. Die neue Welt, voller Hoffnung. Und voller Hoffnung seid auch ihr, wenn ihr euch auf die Reise in diese Anderswelt begebt – nur, um festzustellen, dass ihr auf euch allein gestellt seid und niemand das Paradies wirklich zu mögen, scheint. Denn Drova ist ziemlich brutal und jeder kämpft für sich allein.

Zwei Fraktionen kämpfen um die Vorherrschaft – Eine will die Naturgeister versklaven, die Andere sie retten, um die Welt am Leben zu halten. Doch welche Seite werdet ihr wählen? Und viel wichtiger noch: Werdet ihr es schaffen, in dieser Welt zu überleben, die euch stetig nach dem Leben trachtet?

Der neue Gameplay Trailer gewährt einen ersten Blick in die atmosphärische Open World, zeigt furchteinflößende Gegner und die raue Umgebung, in der Banditen euch vielleicht einfach über den Haufen prügeln, um euch auszurauben. Und vielleicht gibt es auch einen ersten Blick auf die magischen Fähigkeiten, welche ihr erlernen könnt, sofern ihr die Naturgeister nutzt.

Schaut euch den intensiven Gameplay Trailer an, um euch auf die Reise nach Drova vorzubereiten:

Schnappt euch eure Axt, schärft eure Klingen und erkundet eine düstere Anderswelt, wenn Drova – Forsaken Kin 2024 auf PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One und Nintendo Switch erscheint.