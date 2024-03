Dungeon Drafters: Launch-Trailer veröffentlicht

Autor:, in / Dungeon Drafters

DANGEN Entertainment und Manalith Studios gaben bekannt, dass Dungeon Drafters für Nintendo Switch, PlayStation und Xbox in den digitalen Stores veröffentlicht wurde.

Die lang erwartete Konsolenversion enthält alle Inhaltsupdates seit der Erstveröffentlichung des Spiels auf dem PC und ist damit die bisher BESTE Version.

Dungeon Drafters lädt die Spieler zu einem spannenden Mystery-Dungeon-Abenteuer ein, das in einem Reich spielt, in dem Magie die Form von Karten annimmt und Karten zauberhafte Kräfte besitzen. Die Spieler wählen einen von sechs Abenteurern mit einzigartigen Startdecks und tauchen in die Geheimnisse uralter Ruinen ein, plündern schwer fassbare Karten und setzen sie strategisch ein, um über Gegner zu triumphieren, auf der Mission, das sagenumwobene Zauberdeck zu konstruieren, das die Welt retten soll.

Die Spieler nehmen an aufregenden, auf Kacheln basierenden Kämpfen teil, in denen sie ihr Zauberdeck einsetzen, um beeindruckende Kombinationen mit verschiedenen Archetypen zu entfesseln und das Schlachtfeld neu zu gestalten.

Während ihrer Suche werden sie nach seltenen Karten jagen, Schätze plündern und Runen freischalten, bevor sie in die Stadt der Abenteurer zurückkehren, um Booster-Packs einzulösen, mit NSCs zu interagieren, Quests anzunehmen und Minispiele zu spielen, während sie sich auf ihre nächste waghalsige Expedition vorbereiten.

Hier gibt es den Launch-Trailer zu sehen: