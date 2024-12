Dungeons & Dragons: Dark Alliance: Spiel wird im Februar abgeschaltet

Image: Wizards of the Coast LLC

Dungeons & Dragons: Dark Alliance hat nach der Veröffentlichung am 21. Juni 2021 schon bald ausgedient. Wie die Entwickler via Steam bekannt gegeben haben, wird der Titel am 24. Februar 2025 abgeschaltet.

Das Grundspiel und sämtliche DLCs können aber offline im Einzelspieler-Modus weitergespielt werden.

„Wir werden die Dark Alliance Server am 24.02.2025 abschalten, und es wird ab diesem Tag nicht mehr zum Kauf verfügbar sein. Das Grundspiel und alle DLCs können von allen, die sie derzeit besitzen, weiterhin im Offline-Einzelspieler-Modus gespielt werden.“