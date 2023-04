Autor:, in / Egglien

In zwei Gameplay-Videos von Egglien, könnt ihr euch Spielszenen aus dem Retro-Jump’n’Run auf der Xbox Series X anschauen.

In ferner Zukunft ruinierten die Menschen die Erde, alles was blieb waren Felstrümmer und der Kern der Erde. In Egglien spielt ihr Asteri der mit seinen Egglien-Kräften und seinem Freund die Erde retten möchte.

Euch erwarten 40 rasante Level voller Action im Retro-Look und Boss-Kämpfe, die euch auf die Probe stellen.

Egglien | Gameplay Part 1

Egglien | Gameplay Part 2

Egglien erhaltet ihr für 5,99 Euro im Microsoft Store.

Falls ihr uns unterstützen möchtet, dann teilt dieses Video, abonniert den XboxDynasty YouTube-Kanal, hinterlasst einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat – und aktiviert die Glocke, damit ihr sofort benachrichtigt werdet, sobald ein neues Video veröffentlicht wird.