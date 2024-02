Elden Ring: Shadow of the Erdtree DLC Premiere um 16:00 Uhr

From Software und Bandai Namco Entertainment haben den Termin für die Elden Ring Shadow of the Erdtree Premiere enthüllt.

Heute am 21. Februar 2024 um 16:00 Uhr deutscher Zeit wird die Erweiterung „Shadow of the Erdtree“ für Elden Ring präsentiert. Die Vorstellung dauert ganze drei Minuten und gewährt euch erste Einblicke in den Shadow of the Erdtree DLC zu Elden Ring.

Den Shadow of the Erdtree DLC-Trailer könnt ihr euch pünktlich um 16:00 Uhr hier auf XboxDynasty.de anschauen.