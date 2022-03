Elemental Games: Gründungsmitglieder von Avalanche eröffnen neues Studio

Die ehemaligen Just Cause-Entwickler arbeiten bei Elemental Games an einer neuen originalen Spielmarke.

Elemental Games, ein unabhängiges Spieleentwicklungsstudio, hat heute die Gründung seines neuen Studios bekannt gegeben. Zu den Gründern gehören Linus und Viktor Blomberg, die Gründungspartner des renommierten AAA-Studios Avalanche Studios, den Entwicklern der Just Cause-Reihe, waren. Die Gründer sind für ihre langjährige Erfahrung in der Entwicklung erfolgreicher AAA-Titel bekannt und haben Elemental Games gegründet, um eine neue Vision in der Entwicklung von Open-World-Spielen zu verfolgen.

Das Gründerteam kommt aus prominenten Positionen in Unternehmen wie Avalanche Studios, DICE, Ubisoft und Epic. Zu den anerkannten Leistungen gehören Titel wie: Battlefield 1, Fortnite und die Unreal Engine, sowie Filme und Serien wie Star Wars: Episode 9, Mandalorian und Harry Potter und der Gefangene von Askaban.

Elemental Games ist ein privates Entwicklerteam, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, qualitativ hochwertige Open-World-Erlebnisse aus einer kreativ und finanziell unabhängigen Position heraus zu entwickeln.

Mitbegründer Linus Blomberg sagte dazu: „Wir werden das systemische Gameplay und das Open-World-Genre weiterentwickeln und dabei all das Wissen nutzen, das wir aus Just Cause, Mad Max, Rage2 und anderen Avalanche-Spielen gewonnen haben.“

Aber es gibt Dinge, die Elemental Games anders machen will, erklärt Blomberg:

„Unsere Jahre in der AAA-Spieleindustrie waren lohnend und haben uns viel Erfahrung gebracht, aber sie waren auch manchmal frustrierend. Große Unternehmen sind in ihrer Fähigkeit, neue Wege zu gehen, oft eingeschränkt, weil die Investoren sich auf kurzfristige finanzielle Ziele konzentrieren. In diesem Umfeld ist es eine Herausforderung, explorativ zu entwickeln und innovativ zu sein sowie das Medium in Bereichen wie Geschlechterstereotypen und Romantisierung von Gewalt voranzubringen.“ „Unser Ziel ist es, das Beste aus AAA- und Indie-Entwicklung zu vereinen, indem wir ein Team mit umfangreicher Blockbuster-Erfahrung haben, das aber von seiner persönlichen Leidenschaft für das Handwerk angetrieben wird und über vollständige kreative und finanzielle Unabhängigkeit verfügt.“

Die Entwicklungsphilosophie erläutert Blomberg wie folgt:

„Wir haben in der Vergangenheit gesehen, dass Technologie, Kunst und Design oft im Widerspruch zueinander stehen, anstatt sich gegenseitig zu beflügeln. Deshalb schaffen wir eine Umgebung, in der keine dieser Disziplinen den anderen etwas vorschreibt, in der wir unsere Erfahrung und unser handwerkliches Können in einer wirklich kollaborativen Weise einsetzen, so dass sich Möglichkeiten eröffnen, die wir in der Isolation nicht einmal in Betracht gezogen hätten.“

Elemental Games entwickelt eigene Open-World-Technologien und arbeitet mit Drittanbietern zusammen. „Das Team besteht aus Entwicklern, die in ihren Bereichen die Grenzen verschieben können, und wir werden das nutzen, um proprietäre Open-World-Technologie zu entwickeln. Wir wollen aber auch nicht das Rad neu erfinden oder uns zu sehr verzetteln, daher arbeiten wir in Bereichen, in denen wir keinen Mehrwert sehen, mit externen Partnern zusammen. Mehr dazu werden wir während der GDC nächste Woche bekannt geben.“ Blomberg schließt ab.