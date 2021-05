Enter the Gungeon: Spezielle Vinyl-Edition zum Geburtstag

Autor:, in / Enter the Gungeon

Enter the Gungeon feiert seinen fünften Geburtstag mit einer speziellen Vinyl-Edition.

Die Gungeon-Meister vom Entwicklungsstudio Dodge Roll und ihre Koop-Kumpels von Devolver Digital feiern den fünften Geburtstag von Enter the Gungeon mit einer Deluxe Anniversary Edition des Spielsoundtracks auf Vinyl.

Diese spezielle Kollektion präsentiert Musik von doseone und beinhaltet den kompletten Enter the Gungeon Soundtrack zusammen mit Tracks aus Exit The Gungeon und erscheint in einem bombastischen Pop-Up-Triple-LP-Sleeve von Joseph Harmon. Die limitierte Edition ist exklusiv im Devolver-Store erhältlich und kann ab sofort unter merch.devolverdigital.com vorbestellt werden! Der Versand wird im November 2021 beginnen.

Enter the Gungeon ist ein Baller-Dungeoncrawler, in dem sich seit nunmehr 5 Jahren eine Handvoll schräger Helden furchtlos quer über den Bildschirm rollt, springt und schießt. Alle suchen dabei den gleichen, sagenumwobenen Schatz – die Pistole, die die Vergangenheit ändern kann. Mit 2-Spieler-Koop, fast 400 Waffen und Relikten und liebevoller Grafik schickt das Spiel Ballerfreudige in sich ständig neu generierende Verliese und begeistert sowohl unerfahrene Bleikugelschubser als auch erfahrene Gungeneers immer wieder aufs neue.