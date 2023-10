Evil Nun: The Broken Mask: Stealth-Horror erscheint im Dezember

Schwester Madeline macht im Stealth-Horrorspiel Evil Nun: The Broken Mask im Dezember Jagd auf Kinder.

Der Horror-Publisher Feardemic lässt seiner Ankündigung vom Fear Fest Taten folgen und gibt das Veröffentlichungsdatum für Evil Nun: The Broken Mask bekannt.

Feardemic hat sich mit Entwickler Keplerians zusammengetan, um diesen hochoktanigen, spannenden Survival-Horror auf Konsolen zu bringen. Ihr werdet das Sommercamp von Schwester Madeline besuchen können… paradoxerweise im Dezember dieses Jahres.

Evil Nun: The Broken Mask erscheint am 7. Dezember für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X und PC.

Schaut euch dazu auch den neuen Trailer an: