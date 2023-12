Exoborne: Naturgewalten wüten im neuen Extraction-Shooter

Autor:, in / Exoborne

Publisher Level Infinite und Entwickler Sharkmob enthüllten während der The Game Awards das neue und kommende Originalspiel des Studios, Exoborne. Dieser taktische Open-World-Extraktions-Shooter, der sich für PC und Konsolen in Entwicklung befindet, versetzt den Spieler mitten in eine Welt, die von apokalyptischen Naturgewalten zerrissen wird.

Petter Mannerfelt, Creative Director bei Sharkmob, sagte: „Exoborne ist für uns nicht nur ein Spiel, es ist viel mehr als das. Wir haben lange an diesem Spiel getüftelt. Wir freuen uns darauf, es endlich der Welt zu zeigen und zu hören, was die Leute über das Universum und den spannenden, actiongeladenen Spielplatz denken, den wir geschaffen haben.“

„Seit der Gründung des Studios hatten wir den Ehrgeiz, unsere eigenen originellen Spielkonzepte zu entwickeln, und wir sind nun einen Schritt näher an der Veröffentlichung des ersten von zwei Spielen, die sich derzeit in Entwicklung befinden“, fügt Fredrik Rundqvist, CEO von Sharkmob, hinzu.

Eine kaputte Welt zum Erforschen und Geschichten zum Enträtseln

Die Menschheit steht nach dem Scheitern ihrer letzten Hoffnung, dem Projekt Wiedergeburt, vor einem beispiellosen globalen Zusammenbruch, der unsere Welt in einen feindlichen Ort verwandelt. Ihr werdet einen Teil des Südostens der USA erkunden, der von brutalen Naturgewalten zerrissen wird. Öffentliche Ereignisse, ständig wechselnde Bedrohungen durch die Welt selbst und riskante Missionen lassen die Spieler jedes Mal, wenn sie die Welt von Exoborne betreten, ihre eigenen Geschichten schreiben – wie zum Beispiel ein episches Feuergefecht in einem Tornado.

Exo-Rigs und epische Technik

Die Spieler schlüpfen in die Rolle von Reborn, außergewöhnlichen Überlebenden, die mit einem Implantat ausgestattet sind, das es ihnen ermöglicht, die mächtigen Exo-Rigs zu benutzen. Ausgestattet mit dieser epischen Technologie leben sie in einer Welt, die von kriegerischen Fraktionen, tödlichem Chaos der Elemente und anderen feindlichen Reborns heimgesucht wird. Durch die Nutzung ihrer Exo-Rigs-Fähigkeiten können die Spieler den wilden Naturgewalten trotzen und ihre Kraft im Kampf und in der Bewegung einsetzen – die ultimative apokalyptische Machtfantasie.

Wenn ihr seid, was ihr tragt, was nehmt ihr dann mit?

Große Risiken können zu großen Belohnungen führen, und das war noch nie so wahr wie jetzt, wenn Spieler in das Herz eines Sturms eindringen, um die bestmögliche Technologie zu finden – aber werden sie in der Lage sein, sie nach Hause zu bringen? Durch das Herstellen neuer Gegenstände und Ausrüstungsgegenstände aus den Überresten der Technologie, die die Spieler in der Welt finden, können sie unvorhergesehene Herausforderungen meistern. Währenddessen werden die Einsätze ständig erhöht und die Angst, alles zu verlieren, ist ständig präsent. Exoborne bietet verschiedene Schwierigkeitsgrade sowie das Versprechen von herausfordernden und befriedigenden Endspielinhalten.

Das ist Exoborne

In Exoborne, einem taktischen Open-World-Extraktions-Shooter, der in den apokalyptischen USA spielt, die von extremen Naturgewalten verändert wurden, heißt es: anziehen, rein und raus. Öffentliche Ereignisse, ständig wechselnde Bedrohungen durch die Welt selbst und riskante Missionen lassen die Spieler jedes Mal, wenn sie die Welt von Exoborne betreten, ihre eigenen Geschichten schreiben – wie zum Beispiel ein episches Feuergefecht in einem Tornado.

Features

Forces of Nature: Kämpft euch durch das Chaos der Elemente in die Welt, die ständig die Bedingungen ändert.

Exo-Rigs: Schaltet mächtige Fähigkeiten frei, die nicht nur die vertikale Bewegung verbessern, sondern auch die rohen Kräfte der Natur zum Vorteil des Spielers nutzen, wenn sie klug gewählt werden.

Vertikalität: Der Schlüssel zu einer auf den Kopf gestellten Welt, die völlig neue Erkundungs- und Kampferfahrungen ermöglicht.

Crafting und Individualisierung: Ermöglicht es den Spielern, auf ihre eigene Weise zu überleben und neue Ausrüstung freizuschalten, während sie in der Welt von Exoborne vorankommen.

Öffentliche Events und Missionen: Erhöht den Einsatz und die Möglichkeiten und erlaubt den Spielern, ihre eigene Herausforderung zu wählen.

Extraction Gameplay: Steigert den Nervenkitzel und erreicht den Höhepunkt am Ende der Spielsitzung – riskiert alles oder wartet auf eine bessere Gelegenheit – die Entscheidung liegt bei euch.

Spannende, sich entwickelnde Geschichte: Schafft die Voraussetzungen für zukünftige Inhaltsupdates und Geheimnisse in der Welt, die es zu entdecken gilt.

Premium-Spiel: Regelmäßige Live-Ops-Updates.