F1 2021: Videoreihe: Last to First Challenge in Portugal

Autor:, in / F1 2021

Heute könnt ihr euch in F1 2021 ein heißes Rennen, oder in dem Falle ein nasses, auf der berühmten Strecke Algarve International Circuit in Portimão, Portugal anschauen und mitfiebern.

In einer kleinen Challenge muss „PJ“ von hinten starten, um das ganze Feld aufzuholen. Schafft er es?

Das Rennspiel F1 2021 könnt ihr derzeit im Microsoft Store für 69,99 Euro kaufen.

Falls ihr uns unterstützen möchtet, dann teilt dieses Video, abonniert den Xboxdynasty YouTube Kanal, hinterlasst einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat – und aktiviert die Glocke, damit ihr sofort benachrichtigt werdet, sobald ein neues Video veröffentlicht wird.