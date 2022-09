Falling Out: Roguelite-Abenteuer erkundet uralte Königreiche

Autor:, in / Falling Out

Im Roguelite-Abenteuer Falling Out erkunden Spieler uralte Königreiche und sammeln Schätze.

Das unabhängige Entwicklerstudio PolyCrunch Games und der Publisher Firestoke haben angekündigt, dass Falling Out, ein unbeschwertes 2D-Roguelite-Abenteuer, am 6. Oktober auf Steam, Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S und Xbox One erhältlich sein wird.

In dem mehrfach ausgezeichneten Spiel Falling Out übernehmt ihr die Kontrolle über zwei zufällige Abenteurer, während ihr uralte Königreiche erkundet, Schätze entdeckt und auf Azar, den ebenso verlorenen Ladenbesitzer, trefft. Sammelt Gegenstände, um seltsame Waffen und nützliche Objekte herzustellen, mit denen ihr die Welt in dieser ungeplanten Eskapade durchqueren könnt.

Navigiert durch prozedural generierte Levels, die die perfekte Balance zwischen Risiko und Belohnung bieten. Helft Giorgio und Felicie, ihre Differenzen zu überwinden und als Team im Einzelspieler- oder Koop-Modus zusammenzuarbeiten. Wie auch immer ihr spielt, ihr müsst zusammenarbeiten, um die einzigartigen Hindernisse und Herausforderungen zu überwinden, die in jeder Welt verstreut sind.

Features

Spielt entweder als Giorgio oder Felicie im Solo-, Koop- oder Vs-Modus.

Wechselt mühelos zwischen den Charakteren.

Bahnt euch euren Weg durch Horden grässlicher altertümlicher Kreaturen.

Erforscht zufällig generierte Tempel, Bedrohungen und Ausgangsorte.

Jeder Level ist anders und jede Herausforderung ist einzigartig.

Zufällig generierte Pyramiden werden 24 Stunden lang aufbewahrt, damit jeder sie gemeinsam genießen kann.

Entschlüsselt Baupläne, kauft Objekte und sammle Schrott, um Waffen und Gegenstände zu bauen.

Erlebt all eure lustigen Momente jederzeit mit der Zeitlupenwiederholung.

Mit der Twitch-Integration könnt ihr Zuschauer dazu bringen, euch zu helfen oder euch zu sabotieren.

Ein Trailer und Bilder zur Ankündigung von Falling Out: