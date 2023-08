Fatal Fury: City of the Wolves: SNK zeigt Teaser-Trailer zur Wiederbelebung

Es wurde ein neuer Teaser für das kommende Kampfspiel Fatal Fury: City of the Wolves veröffentlicht.

SNK CORPORATION hat einen Teaser-Trailer für das kommende Kampfspiel Fatal Fury: City of the Wolves veröffentlicht.

Der Teaser-Trailer ist direkt hier zu sehen:

SNKs beliebte Fatal Fury-Reihe ist 1991 erschienen und hat einen Fighting-Game-Boom angeführt, der die 1990er überrollt hat. SNK gibt jetzt bekannt, dass der neueste Ableger der Reihe – der erste seit Garou: Mark of the Wolves von 1999 – den Namen Fatal Fury: City of the Wolves trägt.

Der neue Trailer zeigt die Fanlieblinge Rock Howard und Terry Bogard, sowie die Stimmen einiger bekannter Gesichter. Weitere Details folgen zu einem späteren Zeitpunkt.