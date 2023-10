Forza Horizon 5: CT5-V Blackwing wird an Spieler verteilt

Autor:, in / Forza Horizon 5

Wer in seine Ingame-Nachrichten bei Forza Horizon 5 schaut, sollte dort den 2022 Cadillac CT5-V Blackwing vorfinden.

In der Herbstsaison von Día de Muertos wurde fälschlicherweise der Subaru WRX ’15 für 40 Punkte als „exklusiv“ gekennzeichnet. Da Playground Games das im Nachhinein nicht mehr ändern konnte, versprach man in der zweiten Woche ein Zeichen der Wertschätzung in Form eines 2022 Cadillac CT5-V Blackwing.

Wie der Entwickler über X jetzt wissen ließ, wurde das Fahrzeug an die Spieler geliefert. Schaut dazu einfach im Rennspiel in das Nachrichtencenter.

Weiterhin informierte man die Spieler darüber, dass die Día De Muertos-Outfits am 26. Oktober statt am 2. November in Forza Horizon 5 veröffentlicht werden. Damit möchte man genug Zeit einräumen, die damit verbundene tägliche Herausforderung der Woche 3 abschließen zu können.