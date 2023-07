Forza Horizon 5: Herausforderungen der Sommersaison KW29/2023

Autor:, in / Forza Horizon 5

Der Sommer sorgt in Forza Horizon 5 für heiße Rennen und noch heißere Herausforderungen.

Die Sommersaison ist da und in Forza Horizon 5 wird euch so richtig eingeheizt. In der wöchentlichen Herausforderung sollt ihr einen 2015 Dodge Challenger SRT Hellcat fahren, der als gleichermaßen ehrfurchtsgebietend und ikonisch beschrieben wird.

Legt ihr euch ins Zeug, erspielt ihr außerdem mit 20 Punkten einen Ford XB Falcon und mit 40 Punkten einen McLaren 765LT. Die machen sich bei jeder Temperatur hervorragend auf der Straße und in der Garage. Natürlich hat die neue Saison in Forza Horizon 5 aber noch mehr zu bieten.