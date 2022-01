Forza Horizon 5: Über 18 Millionen Spieler seit Veröffentlichung

Autor:, in / Forza Horizon 5

Seit der Veröffentlichung von Forza Horizon 5 haben über 18 Millionen Spieler in Mexiko Vollgas gegeben.

Erst vor wenigen Wochen haben wir über die Spielerzahlen in Forza Horizon 5 berichtet. Laut Bestenlisten im Open World-Rennspiel waren über 15 Millionen Spieler in ihren Fahrzeugen in Mexiko unterwegs.

Eine offizielle Zahl von Microsoft war das aber nicht und mit Stand heute Nachmittag zeigt die Bestenliste 15.922.225 Spieler an.

Im aktuellen Finanzbericht zum zweiten Quartal 2022 sagte CEO Satya Nadella jetzt offiziell, dass das Rennspiel die Marke von 18 Millionen Spielern überschritten habe.

Damit legte man gegenüber den letzten Zahlen nochmals eine ordentliche Schippe drauf.

