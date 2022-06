Forza Motorsport 8: Details zur Racing-Action der Extraklasse

Forza Motorsport 8 erscheint im Frühling 2023 für Xbox Series X/S und PC. Dazu gibt Microsoft richtig Vollgas und packt das Rennspiel direkt in den Xbox Game Pass.

Jetzt wurden neue Details zu Forza Motorsport 8 bekannt gegeben und zusätzlich spektakuläre Screenshots veröffentlicht, die im Detailgrad bei einem Forza-Spiel ihresgleichen suchen.

Die noch nie dagewesene Grafikpracht in Forza Motorsport 8 wird durch Echtzeit-Raytracing erreicht. Dazu gibt es eine bessere Physik, dynamische Tageszeiten und ein unfassbar realistisches Schadensmodell.

Turn 10 Studios verspricht dabei realistische Fahrzeugschäden, die sich mit neuen Simulationsdetails auf das Auto auswirken. Der Detailgrad ist auch hier ungemeint hoch und geht weiter in Richtung Perfektionismus. Sogar vereinzelte Kratzer auf der Karosserie werden nachbildet und ihr könnt während eurer Runden mitansehen und spüren, wie der Lack an freiliegenden und erhöhten Kanten abblättert, wie die Räder abgeschliffen werden und wie sich Schmutz nach und nach auf der Karosserie ablagert.

Weiter wurde bekannt gegeben, dass die Strecken Circuit de Spa-Francorchamps und Laguna Seca Raceway in Forza Motorsport 8 zurückkehren werden. Außerdem wurde der Kyalami Grand Prix Circuit gezeigt, eine südafrikanische Strecke, die in Forza Motorsport ihr Debüt feiern wird. Auch neu ist der Circuit Hakone in Japan, eine originelle Highspeed Grand Prix-Strecke.

Chris Esaki, Creative Director of Forza Motorsport, Turn 10 Studios gibt bekannt: „Forza Motorsport wurde von Grund auf für die neuen Konsolen Xbox Series X|S entwickelt. Die Genauigkeit der überarbeiteten Physik, die Schönheit der Autos und Strecken, die neuen dynamischen Tageszeiten, fortschrittliche Fahrzeugschäden und Echtzeit-Raytracing auf der Strecke führen zu einem regelrechten Quantensprung in Sachen Immersion. Damit ist das brandneue Forza Motorsport das technisch fortschrittlichste Rennspiel, das bisher entwickelt wurde.“ „Grundlegend für Forza Motorsport ist das vollständig dynamische Tageszeiten-System, das mit wechselnden Wetterlagen jederzeit die Rennen beeinflusst und die Strecken in atemberaubendem Detailreichtum zum Leben erweckt. Änderungen der Tageszeit verändern die Umgebungstemperaturen und die Temperatur der Streckenoberfläche. Das wiederum hat Auswirkungen auf die die Bodenhaftung Deines Wagens – ähnlich wie Gummierung und allgemeine Wetterlage. Diese neuen Simulationsdetails verleihen dem Rennerlebnis noch mehr Tiefe, Dramatik und Dynamik.“ „Wir haben das eigentliche Fahrerlebnis komplett überarbeitet, um die Performance der neuen Xbox-Konsolengeneration voll auszunutzen. So verbessert sich die Genauigkeit der Physiksimulation sogar um das 48-fache.“ „Auf Grundlage Eures Feedbacks haben wir neue Funktionen wie Reifen- und Kraftstoffmanagement, verschiedene Reifenmischungen und einen neuen, detaillierten Fahrzeugbau eingeführt, um das ultimative Rennspiel zu schaffen. All diese Konfigurationsmöglichkeiten werden in der Boxengasse zum Leben erweckt, wo fortschrittliche Materialien und Shader in Verbindung mit Raytracing für die passende Optik sorgen. Entdecke noch nie dagewesene grafische Details in der goldenen Heatwrap, dem eloxierten Aluminium und Kohlefasern an deinem Wagen. Das Raytracing kommt besonders in den Motorräumen mit ihrer komplexen Lichtreflexion wunderbar zur Geltung.“

Falls ihr es verpasst haben solltet, gibt es hier noch einmal Gameplay-Szenen, die direkt von der Xbox Series X-Konsole von der beliebten Maple Valley Strecke stammen. In der Forza Motorsport 8 Screenshot Galerie gibt es dazu noch mehr Eindrücke zum Spiel.