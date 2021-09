Forza Motorsport 8: Neuigkeiten zum Rennspiel

Autor:, in / Forza Motorsport 8

Während im Jahr 2021 und darüber hinaus alles gespannt auf Forza Horizon 5 blickt, arbeitet Turn 10 Studios in aller Ruhe und ohne Zeitdruck an der neuesten Version von Forza Motorsport 8, das eng im Austausch mit der Community umgesetzt werden soll.

Einige Verbesserungen und Neuigkeiten zum neuen Rennspiel wurden nun beim vergangenen Forza Monthly verkündet. Gerade im Online-Multiplayer will man stark verbessern und auf das Feedback der Community hören.

Rennwochenenden: Turn 10 Studios und Playground Games geben offiziell bekannt, dass Forza Motorsport 8 ganze Rennwochenenden bieten wird. Vom Training über Qualifikationsrennen, bis hin zum eigentlichen Rennen. Ein Feature, das sich Fans schon lange wünschen.

Langstreckenrennen: Die Ausdauerrennen oder auch Langstreckenrennen wurden ebenfalls überarbeitet. Sie sollen in Forza Motorsport 8 besser unterstützt werden und die Rennen an sich sollen komfortabler in der Umsetzung sein. Dazu wird es mehr Einstellungsmöglichkeiten geben.

Sektorensystem: Das neue Sektorensystem hilft euch dabei herauszufinden, an welchen Ecken und Kurven ihr Zeit verliert.