Forza Motorsport 8 wird laut den neuesten Angaben von Turn 10 Studios „später in diesem Jahr erscheinen“. Ein exaktes Datum wurde von den Verantwortlichen immer noch nicht bekannt gegeben.

Allem Anschein nach scheint sich der Veröffentlichungstermin aber einmal mehr nach hinten verschoben zu haben. So könnte „später in diesem Jahr“ vielleicht sogar schon auf Oktober 2023 hindeuten, da am 6. September erst einmal Starfield exklusiv für Xbox und PC veröffentlicht wird.

Turn 10 verkündete: „Während wir uns auf den Feinschliff und die Vorbereitung von Forza Motorsport für die Veröffentlichung im Laufe des Jahres konzentrieren, sind wir immer noch sehr daran interessiert, eure Wünsche zu Funktionen und Strecken zu hören, damit wir uns merken können, was ihr euch für die Zukunft am meisten wünscht.“ „Das Track Voting ist eine Motorsport-spezifische Kategorie, und wir sehen eine große Leidenschaft von Rennsportfans weltweit für Interlagos, die auf Platz 1 liegt, gefolgt von Fujimi Kaido auf dem zweiten Platz. Wir werden die vollständige Liste der 20 Orte, die in Forza Motorsport enthalten sind, kurz vor der Veröffentlichung bekannt geben, aber wir möchten von euch wissen, welche anderen Strecken ihr gerne sehen würdet.“

Wer an dem Voting teilnehmen möchte, kann sich im Forza-Forum beteiligen.