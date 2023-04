In der neuen Woche erscheinen folgende Spiele für Xbox One und Xbox Series X|S.

In der neuen Woche erscheinen wieder etliche neue Spiele für Xbox One und Xbox Series X|S. Was euch dieses Mal erwartet, erfahrt ihr wie gewohnt in unserer wöchentlichen Übersicht.

Ampersat (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 25. April 2023

Ampersat für 9,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

DoraKone – 25. April 2023

DoraKone im Microsoft Store kaufen.

Mangavania (Xbox Series X|S) – 25. April 2023

Mangavania für reduzierte 3,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen. (Regulärer Preis: 4,99 Euro)

Smile For Me – 25. April 2023

Smile For Me für 14,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Stranded: Alien Dawn (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 25. April 2023

Stranded: Alien Dawn für 34,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Strayed Lights (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 25. April 2023

Strayed Lights für 24,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

TramSim: Console Edition (Optimiert für Xbox Series X|S) – 25. April 2023

TramSim: Console Edition für 39,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

War Mongrels – 25. April 2023

War Mongrels im Microsoft Store kaufen.

Aquarist – 26. April 2023

Aquarist im Microsoft Store kaufen.

The Creepy Syndrome (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 26. April 2023

The Creepy Syndrome für reduzierte 4,49 Euro im Microsoft Store vorbestellen. (Regulärer Preis: 4,99 Euro)

Neko Rescue Tale – 26. April 2023

Neko Rescue Tale im Microsoft Store kaufen.

BlazBlue: Cross Tag Battle Special Edition (Xbox Game Pass) – 27. April 2023

Bramble: The Mountain King (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 27. April 2023

Bramble: The Mountain King für reduzierte 26,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen. (Regulärer Preis: 29,99 Euro)

Creepy Tale 2 – 27. April 2023

Creepy Tale 2 im Microsoft Store kaufen.

Tin Can (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 27. April 2023

Tin Can im Microsoft Store vorbestellen:

The Last Case of Benedict Fox (Xbox Game Pass) – 27. April 2023

The Last Case of Benedict Fox im Microsoft Store kaufen.

Project Nightmares Case 36: Henriett Kenward – 27. April 2023

Project Nightmares Case 36: Henriett Kenward im Microsoft Store kaufen.

Velocity Noodle – 27. April 2023

Velocity Noodle für reduzierte 10,39 Euro im Microsoft Store vorbestellen. (Regulärer Preis: 12,99 Euro)

Dig Deep – 28. April 2023

Dig Deep im Microsoft Store kaufen.

Fran Bow – 28. April 2023

Fran Bow im Microsoft Store kaufen.

Gematombe – 28. April 2023

Gematombe im Microsoft Store kaufen.

Nuclear Blaze – 28. April 2023

Nuclear Blaze für reduzierte 13,49 Euro im Microsoft Store vorbestellen. (Regulärer Preis: 14,99 Euro)

Skinny and Franko: Fists of Violence – 28. April 2023

Skinny and Franko: Fists of Violence im Microsoft Store kaufen.

Star Wars Jedi: Survivor (Optimiert für Xbox Series X|S) – 28. April 2023

Star Wars Jedi: Survivor im Microsoft Store vorbestellen:

Sweet Bakery Tycoon – 28. April 2023

Sweet Bakery Tycoon für reduzierte 3,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen. (Regulärer Preis: 4,99 Euro)

Varney Lake – 28. April 2023

Varney Lake für 9,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.